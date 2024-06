Verkehr Menschen fahren weniger Kilometer mit dem Auto

Die Menschen in Deutschland fahren von Jahr zu Jahr weniger Kilometer mit dem Auto. Mit dem Pkw legten sie vergangenes Jahr insgesamt 591 Milliarden Kilometer zurück, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte. Das war bereits der fünfte Rückgang in Folge: 2018 waren es noch 39 Milliarden Kilometer mehr. Die sogenannte Inländerfahrleistung, bei der neben Pkw auch andere Kraftfahrzeuge vom Motorrad bis zum Omnibus und Sattelschlepper berücksichtigt werden, sank auf 709 Milliarden Kilometer. Hier war es allerdings erst der vierte Rückgang in Folge.