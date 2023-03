Dax-Unternehmen : Merck stellt sich auf Gewinnrückgang ein

Darmstadt Der Darmstädter Familienkonzern hat in den vergangenen Jahren Umsatz und Gewinn stetig gesteigert - so auch 2022. Nun wird das Umfeld schwieriger.

Der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern Merck stellt sich nach einem Gewinnanstieg 2022 auf rauere Zeiten ein. Profitierte das Dax-Unternehmen in der Pandemie von einer immensen Nachfrage von Impfstoffherstellern weltweit, wird diese Sonderkonjunktur in diesem Jahr weiter nachlassen, wie Merck am Donnerstag mitteilte.