Arbeitsmarkt : Merkel macht Druck für Digitalisierung der Ausbildung

Ein Auszubildender setzt eine Schweißnaht an ein Metallteil, während ein Berufsschullehrer zuschaut. Laut Bildungsministerin Karliczek sollen „in nächster Zeit vor allem die Lehrkräfte in den Berufsschulen“ weitergebildet und „auch die Ausstattung der Berufsschulen“ verbessert werden. Foto: picture alliance / dpa

Berlin In der Pandemie zeigte sich, dass sich viele Schulen mit digitalem Unterricht schwer tun. Wie ist das aber in der Ausbildung? Die Kanzlerin setzt auf eine bundesweite Plattform.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) drückt beim Ziel digitaler Lerninhalte in der Ausbildung aufs Tempo.

„Die Zeit drängt, sonst entschwindet das alles in den quasi akademischen Bereich“, sagte Merkel am Freitag bei einer Online-Diskussion zur Digitalisierung der beruflichen Bildung. Deutschlands Strukturen seien sehr gut, sagte Merkel bezüglich der dualen Ausbildung. „Sie müssen sich nur fit für die neue Zeit machen, wie wir alle.“

Prototypen in Arbeit

Karliczek betonte, dass viele kleinere Unternehmen die Ausbildung nicht allein auf dem aktuellen Stand der Digitalisierung anbieten könnten. Öffentliche Strukturen seien nötig. „Auch der Unterricht an den Berufsschulen muss der Digitalisierung der Arbeitswelt entsprechen“, sagte Karliczek der Deutschen Presse-Agentur.

Gewerkschaften hatten der Politik immer wieder vorgeworfen, zu wenig in Berufsschulen zu investieren. Dort ist die Ausstattung aus Gewerkschaftssicht deshalb auf einem oft veralteten Stand. Karliczek sagte: „Wir müssen in nächster Zeit vor allem die Lehrkräfte in den Berufsschulen weiterbilden und auch die Ausstattung der Berufsschulen verbessern.“