Der Umsatzrückgang auf dem größten Markt Osteuropas hat sich verlangsamt. Und da der Konzern an anderen Stellen kräftig wächst, steigt der Aktienkurs deutlich. Die Warenhauskette Real bleibt ein Problem. Von Georg Winters

Ein Kursanstieg von fünf Prozent an einem einzigen Tag ist für die Verantwortlichen des Handelskonzerns Metro ein wahrlich schöner Tag. Dem Plus vom Donnerstag sind in den vergangenen Monaten nämlich zu viele Tage vorausgegangen, an denen die Metro-Aktie an der Börse eher Prügelknabe war und sich zwischenzeitlich immer weiter von dem Niveau entfernte, mit dem sie vor etwa eineinhalb Jahren nach der Aufspaltung gestartet war. Nun hat der Aktienmarkt zumindest mal honoriert, dass die Metro ihre Probleme in Russland langsam in den Griff zu bekommen scheint, dass das Wachstum in anderen Teilen Osteuropas und in Asien beträchtlich ist und bei der Noch-SB-Warenhaustochter Real zumindest das Online-Geschäft weiter zulegt.

All das ist am Donnerstag für die Börsianer offensichtlich von größerer Relevanz gewesen als die Tatsache, dass schwache Wechselkurse einen Teil des Umsatzwachstums wieder weggefressen haben. Und dass das Geschäft auf dem Heimatmarkt nicht so läuft wie gewünscht, ist anscheinend auch keine Hiobsbotschaft mehr gewesen. Womöglich hat man sich schon an maue Zahlen in Deutschland gewöhnt. Vor einem Monat hatte die Metro-Aktie mehr als zehn Prozent an Wert verloren, nachdem Vorstandschef Olaf Koch für das Geschäftsjahr 2018/19 (endet im September dieses Jahres) einen Gewinnrückgang (Ebitda) um zwei bis sechs Prozent im Großhandelsgeschäft in Aussicht gestellt hatte.

Damals hatten unter anderem die Belastungen aus dem Russland-Geschäft die Korrektur der Prognose erzwungen. Auf dem größten Markt Osteuropas hat die Metro im Weihnachtsquartal den gewaltigen Abwärtstrend wenigstens verlangsamen können. Das Minus in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2018/19, das am 31. Dezember beendet worden ist, betrug flächenbereinigt etwa 2,3 Prozent. Der Rückgang fiel damit deutlich geringer aus als in den vorangegangenen Quartalen. „In Russland zeigten die eingeleiteten Maßnahmen Wirkung“, sagte Koch am Donnerstag. Dort hat die Konzernspitze das Management total umgekrempelt, nachdem die Metro dort zwischenzeitlich mehr als 16 Prozent Umsatz verloren hatte. Selbst flächenbereinigt waren die Erlöse noch um sieben Prozent gesunken. Aber schon damals hatte Koch darauf beharrt, dass das Geschäft profitabel sei, die Ebitda-Marge noch fast zweistellig und Russland ein Markt mit erheblichem Wachstumspotenzial. Nun scheint sich seine Einschätzung zu bestätigen. Allerdings: Die Schwäche des russischen Rubel belastet den Konzern natürlich weiterhin.

Weiterhin keinen positiven Trend zeigt das Geschäft bei der zum Verkauf stehenden Tochter Real. Auch flächenbereinigt gibt es keinen Zuwachs, sondern ein Minus von 0,5 Prozent. Unabhängig davon soll eine Handvoll Unternehmen ernsthaftes Interesse an der Kette angemeldet haben, darunter der Konkurrent Kaufland und der Online-Händler Amazon, der sich aber angeblich nur für einzelne Niederlassungen von Real interessiert.

Insgesamt hat die Metro zwischen Oktober und Dezember laut Koch „die beste flächenbereinigte Umsatzentwicklung seit sechs Quartalen“ verzeichnet. Koch hat am Donnerstag die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr bestätigt. Der Manager rechnet im Geschäft rund um die Großmärkte für 2018/19 mit einem Rückgang des operativen Gewinns (Ebitda) um zwei bis sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem die Metro vor Steuern rund 1,2 Milliarden Euro verdient hatte. Der Umsatz soll um ein bis drei Prozent steigen.