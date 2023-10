Verkehr Milliardenquelle Lkw-Maut soll stärker sprudeln

Zur Lkw-Maut hielt sich Verkehrsminister Volker Wissing am Freitag bedeckt. Er äußerte sich zu einem anderen Gesetz, das der Bundestag beschloss. Bauprojekte auf Autobahnen und bei der Bahn sollen damit schneller in Gang kommen. Denn Staus, lange Umwege und ewiges Warten auf den Zug gehörten leider zum Alltag vieler Menschen, sagte der FDP-Politiker. „Auf Dauer ist das niemandem zumutbar.“ Planungen und Genehmigungen sollen daher vereinfacht und beschleunigt werden. Für ausgewählte Projekte soll ein „überragendes öffentliches Interesse“ festgelegt werden und so schnellere Entscheidungen ermöglichen. Das gilt auch für 138 Autobahnprojekte vor allem für weitere Fahrspuren.