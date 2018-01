Millionen für Gebrauchtwagen

Öffentlich sind die Gründer des Berliner Startups Auto1 Group kaum bekannt - selbst das von ihnen betriebene Portal "WirkaufendeinAuto.de" sagt vielen nichts. Trotzdem investierte ein japanischer Konzern jetzt 460 Millionen Euro. Warum? Florian Rinke





Bislang sahen Hakan Koç und Christian Bertermann wenig Nutzen darin, in der Öffentlichkeit zu stehen: Es gibt nur wenige Fotos von ihnen, auch Interviews sind rar gesät - und auf ihre Firmenzentrale im Berliner Stadtteil Kreuzberg weist kein protziger Empfang, sondern lediglich ein etwa DIN-A4-großes Papierschild hin: Auto1 Group.





Dabei wäre so viel Bescheidenheit gar nicht nötig, immerhin wurde aus ihrem Unternehmen innerhalb von fünf Jahren das zweitwertvollste Startup Europas nach dem Musikstreaming-Dienst Spotify. Doch anders als bei den Schweden dürfte ein Großteil der Menschen, würde man sie nach der Auto1 Group fragen, wohl wenig mit dem Namen anfangen können - maximal mit dem Internet-Portal "WirkaufendeinAuto.de"





"Wir bieten eine Plattform für jeden, der einen Gebrauchtwagen kaufen oder verkaufen möchte", erklärte Hakan Koç das Geschäftsmodell mal in einem Interview mit dem "Handelsblatt". Das Unternehmen garantiere, jedes Auto anzukaufen. Die Fahrzeuge werden anschließend an Gebrauchtwagenhändler in ganz Europa weiterverkauft - zu einem höheren Preis.





Wie viel der Kunde theoretisch bekommen könnte, erfährt er schon nach wenigen Klicks auf dem Portal. Algorithmen errechnen auf Basis riesiger Datenmengen einen Preis, der dann bei einer Besichtigung allerdings noch einmal angepasst werden kann - und oft auch wird. Immer wieder hört (oder liest man im Internet) Kritik, dass die tatsächlich gezahlten Preise vor Ort von den vorab angezeigten abweichen.





Dem Erfolg der Berliner hat dies bislang allerdings nicht geschadet. Zuletzt wurde bekannt, dass der japanische Technologiekonzern Softbank weitere 460 Millionen Euro in das Startup investieren will. Softbank gehört der US-Mobilfunkanbieter Sprint, außerdem sind die Amerikaner auch am Fahrdienstanbieter Uber beteiligt - und nun zum ersten Mal an einem deutschen Startup. Es ist, ganz nebenbei, die größte Einzelinvestition für eine deutsche Gründung überhaupt.





Mit dem Geld wollen die Gründer die internationale Expansion vorantreiben, denn die ist teuer, weil sie die Autos der Kunden immer selbst ankaufen, bevor sie sie an Händler weiterreichen. Bereits im vergangenen Jahr sammelte man daher 360 Millionen Euro ein. Bislang ist das Unternehmen zwar schon in rund 30 europäischen Ländern aktiv und arbeitet mit knapp 35.000 gewerblichen Händlern zusammen.





Wie groß das Potenzial des Marktes ist - und wie viel Platz es für Konkurrenz gibt - wird allerdings angesichts der Ziele der Auto1 Group deutlich: Allein in Europa soll das Marktvolumen im Gebrauchtwagenhandel bei 350 Milliarden Euro pro Jahr liegen. "Wir wollen unseren Marktanteil mittel- bis langfristig auf zehn Prozent steigern", sagte Christian Bertermann mal.





Er war es, dem damals die Idee zu der Plattform kam: 2012, so der Gründungsmythos, sollte er für seine Großmutter ihren alten Mercedes verkaufen - doch kein Händler, so erzählte er es mal dem "Manager Magazin" machte ihm ein Angebot oder nannte einen Preis. Also dachten sich die beide heute 33-Jährigen: Das muss einfacher gehen.





Die erste Internetseite bauten Hakan Koç und Christian Bertermann noch selber, dabei halfen wohl auch ihre Erfahrungen, die sie zuvor beim Online-Möbelhändler Home24 bzw. dem Rabattportal Groupon gesammelt haben. Inzwischen wurde aus der Idee ein Betrieb mit knapp 3000 Mitarbeitern. 2016 wurde bereits ein Umsatz von 1,5 Milliarden Euro erwirtschaftet.





An die Börse, hatte Bertermann vor einigen Monaten klar gemacht, strebe man vorläufig jedoch nicht: "Ein Börsengang ist für uns lediglich eine Finanzierungsmaßnahme. Solange wir uns weiterhin problemlos privat finanzieren können, ist ein Börsengang keine Option."





Sollte er doch irgendwann kommen, könnten sich die beiden Gründer wertvolle Tipps bei einem Vertrauten holen, der sich gut mit börsennotierten Unternehmen ausgekennt: Aufsichtsratschef von Auto1 ist Ex-Thyssenkrupp-Aufsichtsratschef Gerhard Cromme.