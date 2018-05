später lesen Berlin Minister Scheuer setzt Daimler-Chef eine neue Frist Teilen

Die Bundesregierung will von Daimler-Chef Dieter Zetsche schnell Klarheit über das Ausmaß möglicher Diesel-Schummelsoftware in Mercedes-Benz-Fahrzeugen. Verkehrsminister Andreas Scheuer erklärte nach einem Treffen mit Zetsche, in einem vertieften Austausch solle ermittelt werden, wie viele Modelle genau betroffen seien. Der CSU-Politiker setzt Zetsche eine Frist: "Bei einem weiteren Treffen in 14 Tagen werden die konkreten Ergebnisse auf dem Tisch liegen." Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hatte vorige Woche einen Rückruf vom Mercedes-Van Vito wegen einer unzulässigen Abschalteinrichtung bei der Abgasreinigung angeordnet.