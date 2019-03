später lesen Berliner Pannen-Airport Ministerium: Neubau für Regierungsterminal am BER muss sein Teilen

Twittern

Teilen



Viele Millionen für ein neues Regierungsterminal am BER, obwohl dort schon eins steht? Dieser Plan stößt auf Kritik in Berlin und Brandenburg. Doch aus Sicht des Bundesbauministeriums führt am Neubau kein Weg vorbei. dpa