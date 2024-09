Krise der Autoindustrie Ministerpräsident Weil sieht Lücke im Angebot von VW

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil blickt erwartungsvoll auf die Einführung günstigerer Automodelle beim kriselnden Hersteller VW. „Ich empfinde es derzeit als Lücke in den Angeboten von Volkswagen, dass die Menschen noch keine Fahrzeuge im unteren Preissegment in den Autohäusern kaufen können“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. „Der Name Volkswagen ist Programm und muss mit Taten hinterlegt werden.“