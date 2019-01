() Dass „Mint“ für Berufe in der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik steht, wissen die meisten. Auch ist bekannt, dass aufgrund der Digitalisierung Berufe mit diesen Schwerpunkten oftmals hervorragende Perspektiven bieten.

Trotzdem entscheiden sich Schülerinnen immer noch selten für einen Mint-Ausbildungsplatz. Die Agentur für Arbeit Trier bietet mit klischeefreier Berufsberatung sowohl Jungen als auch Mädchen die Möglichkeit, alle Ausbildungs- und Studienberufe zu erkunden. Hanna Kunze, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, betont: „Uns liegt es am Herzen, dass Interessen und Fähigkeiten der Jugendlichen im Vordergrund stehen. Das Geschlecht darf heutzutage in der Beratung keine Rolle mehr spielen.“ Um jungen Frauen Ängste zu nehmen, Vorurteile abzubauen, aber auch um den persönlichen Kontakt herzustellen, bietet die Agentur für Arbeit Trier in diesem Jahr das persönliche Kennenlernen von Mint-Arbeitgebern an.

Wenn Arbeitgeber Interesse haben ihr Unternehmen und Mint-Ausbildungsberufe vorzustellen, können diese sich unter Telefon 0651-205-5301 melden.