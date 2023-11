Arbeit Mit dem Kochroboter gegen den Fachkräftemangel

Beim ersten Kontakt seien die Gäste noch skeptisch, räumt Battenfeld ein. „Am zweiten Tag ist das aber schon ganz selbstverständlich.“ Bestellt wird per App oder auf dem Display am Automaten, die Maschine wirft dann die vorgegarten Zutaten in den Topf und bereite das Essen frisch zu. „Genauso wie ein richtiger Koch“, sagt Battenfeld. Natürlich sei der Roboter kein Sternekoch, schaffe aber bis zu 100 Portionen pro Stunde. Auch die knappe Karte von bisher nur sechs Gerichten soll schnell auf 15 bis 20 wachsen. Bis zu 120 wären möglich.