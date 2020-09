Bernkastel-Kues : Hier ist der Deinhard! Weinkellerei Peter Mertes kauft traditionelle Sektmarke

Bernkastel-Kues Mit dem Kauf der Sektmarke Deinhard hat die Peter Mertes KG in Bernkastel-Kues als größter deutscher Weinabfüller einen kleinen Coup gelandet. Als Traditionsmarke mit 126-jähriger Geschichte schließen die Sektprodukte eine Mertes-Lücke im Sortiment.

Erinnern Sie sich noch an den Werbespot aus den 1990er Jahren, in dem sich die Dame im Cocktailkleid auf einer elegant-elitären Party aufs Schlagzeug schwingt, mal kräftig auf die Trommeln haut und in die Menge ruft: „Wo ist der Deinhard?“

Nachdem es viele Jahre ruhig um die Sektmarke geworden ist, können wir Ihnen nun die aktuelle Antwort auf die Frage der Dame am Schlagzeug geben: Der Deinhard ist hier, in der Region Trier, und zwar in Bernkastel-Kues, seit wenigen Tagen im Besitz der Kellerei Peter Mertes KG. Denn die Ex-Besitzerin, die Sektkellerei Henkell Freixenet (Freixenet, Henkell, Fürst von Metternich) und Tochterunternehmen des Multi-Lebensmittel-Konzerns Dr. Oetker, hat das Sekt- und Weingeschäft der Marke Deinhard mit Sitz in Koblenz an die Mittelmosel zu Peter Mertes verkauft (der TV berichtete). Zum Kauf, über dessen Preis Käufer und Verkäufer Stillschweigen vereinbart haben, gehören das inländische Sektgeschäft mit Deinhard Lila und Deinhard Cabinet sowie das internationale Weingeschäft. Was bei uns eher unbekannt ist: Immerhin ist der Deinhard Marktführer für deutschen Wein in Kanada.

Info Der Käufer: Die Kellerei Peter Mertes KG Die Peter Mertes KG mit Sitz in Bernkastel-Kues ist Deutschlands größte Weinkellerei. Die rund 400 Mitarbeiter erwirtschaften nach Branchenkreisen mit über 2,5 Millionen Hektolitern Wein rund 300 Millionen Euro im Jahr. Den Großteil des Geschäfts, das 1924 vom Weingutsbesitzer und Winzermeister Peter Mertes in Minheim gegründet wurde, macht das Unternehmen unter Handelsmarken in Supermarktketten wie Aldi, Lidl, oder Rewe. Denn das Motto von Gustav Willkomm, Schwiegersohn von Gründer Mertes, war es bereits in den 1950er Jahren, Wein „supermarktfähig“ zu machen, also Standardweine ständig verfügbar zu machen. Heute gibt es Wein des Familienunternehmens in vierter Generation deutschland- und weltweit unter Hunderten Namen, darunter auch Käfer, Bree, Rotwild oder Maybach. International ist Peter Mertes für seine Liebfrauenmilch bekannt. Darüber hinaus gehören zum Betrieb auch Deutschlands größter Barrique-Keller sowie die Peter Mertes Familienweingüter, eigenständig agierende einzelne Weinbergslagen wie Bernkasteler Doctor oder Wehlener Sonnenuhr sowie Traditionshäuser wie das Weingut Witwe Dr. H. Thanisch.

„Die Marke Deinhard komplettiert unser Sortiment“, sagt Christina Lucia Barg, Pressesprecherin von Peter Mertes. „Diese Traditionsmarke hat noch immer einen hohen Bekanntheitsgrad und passt perfekt zu uns.“ In der Tat sprechen Marketing-Experten heute noch immer von einem Bekanntheitsgrad des Deinhard-Sekts von rund 70 Prozent in der deutschen Bevölkerung. Und das, obwohl der Slogan vor Jahren schon abgeschafft wurde. Und so sehen die Moselaner mit der Sektmarke „Potenzial für uns“, sagt Sprecherin Barg. Zwar gebe es über die Mertes-Marke „Käfer“ bereits einen Secco aus eigener Produktion, „doch eine alleinstehende Sektmarke wie Deinhard hat uns noch gefehlt“.