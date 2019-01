Ob Smartphones oder Tablets, Raumtemperatur- oder Lichtregulierung fürs Smart Home, Fitness Tracker und Smart Body Analyzer zur Körper- und Fitnessbestimmung: Das tägliche Leben ist von digitaler Technik bestimmt und manchmal sogar kontrolliert. Folglich wird Informationstechnik in der Lebens- und Arbeitswelt nicht nur immer wichtiger, sondern auch bestimmender und unverzichtbar werden. Bereits in diesem Jahr sollen laut dem Marktforschungsinstitut Gartner etwa 14,2 Milliarden vernetzte Dinge im Einsatz sein, 2016 waren es noch 6,4 Milliarden. Tendenz steigend.

Darauf hat sich auch das Berufliche Gymnasium der Berufsbildenden Schule (BBS) Gestaltung und Medientechnik eingestellt und bietet ab Sommer 2019 auch Informationstechnik ab der Klasse 11 an. Wer ohnehin Spaß und Interesse an Computern, Tablets und dem Internet hat, kann sich durch den dreijährigen Besuch der gymnasialen Oberstufe, Schwerpunkt Informationstechnik, auf verschiedene Informatikstudiengänge an Universitäten und Hochschulen wie etwa in Trier vorbereiten. Dies bestätigt auch Professor Ernst Georg Haffner, Studiengangleiter im Bereich Internet of Things – Digitale Automation, an der Hochschule Trier: „Sicherlich fallen den Abiturienten mit dem Schwerpunkt Informationstechnologie klassische Module des Internet of Things wie Steuerungs- und Mikroprozessortechnik, aber auch die Labore zu den Grundlagen der Elektrotechnik wesentlich leichter, wenn hier schon Vorkenntnisse vorliegen.“

Neben diesem Wissensvorsprung sieht Haffner auch einen Vorteil inhaltlicher Art. Durch die Bearbeitung auch studienrelevanter Felder seien die Erwartungen an den Studiengang später wesentlich realitätsnäher. Zeitverlust durch falsche Fächerwahl entfalle so, sagt der Professor. Auch wer später kein Informatikstudium anstrebt, erhält mit dem Schwerpunkt die allgemeine Hochschulreife und kann somit jedes andere Studium an Uni und Hochschule beginnen.

Anmeldungen für das berufliche Gymnasium, Schwerpunkt Informationstechnologie sowie Gestaltungs- und Medientechnik, sind ab sofort bis zum 1. März im Sekretariat, Langstraße 15, Telefon 0651-7181719, möglich.

Speziell zum Beruflichen Gymnasium gibt es am Donnerstag, 31. Januar, 17 Uhr, im Foyer der Schule eine Infoveranstaltung. Eine Anmeldung hierzu ist nicht erforderlich.