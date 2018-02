Mit Frank Dassler geht bei Adidas der letzte Gründer-Nachfahre

Frank Dassler, seit 2004 Chef der Rechtsabteilung, hat als letzter Nachkomme der Gründerfamilie Adidas verlassen und ist in den Ruhestand gegangen. Es ist das Ende einer Ära.

Der 61-Jährige ist der Enkel von Rudi Dassler, dem Gründer des Konkurrenten Puma. Während seines Jura-Studiums war Frank Dassler nach Adidas-Angaben zunächst in der PR-Abteilung von Puma tätig, Anfang der 80er Jahre baute er dort die Forschungsabteilung auf. Von 1985 bis 1987 war er zudem Präsident der US-Niederlassung von Puma.

Auch im Ruhestand werde Dassler für Adidas tätig sein und den Konzern als Mitglied in ausgewählten Branchenverbänden vertreten, teilte das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach mit. Wer ihm als Leiter der Rechtsabteilung nachfolgt, soll in den kommenden Monaten bekanntgegeben werden. Kommissarisch wird die Aufgabe zunächst Paul Ehrlich übernehmen.

Die Herzogenauracher Adi und Rudi Dassler gründeten vor dem Zweiten Weltkrieg gemeinsam eine Schuhfabrik, zerstritten sich jedoch nach Kriegsende heillos. Rudi gründete 1948 Puma, Adi schließlich Adidas. Die Nachkommen der Gründer haben sich aus den Unternehmen weitgehend zurückgezogen.

(gaa)