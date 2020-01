Ausbildung : Das sind die besten Gesellen Deutschlands

Er ist Deutschlands bester Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker: Philipp Daus aus Wittlich. Foto: MAN Truck Modification Center

Trier/Wittlich/Wallersheim So gut haben die jungen Handwerker der Region Trier lange nicht auf Bundesebene abgeschnitten: Gleich sieben Bundessieger gibt es dies mal im Praktischen Leistungswettbewerb. Sie haben sich gegen 3000 Konkurrenten aus ganz Deutschland durchgesetzt.

Ob Zahntechnik, Karosseriebau, Dachdeckergewerk oder Raumausstattung: So viele Bundessieger im Handwerk stellt die Region Trier selten: Zwei erste Bundessieger, drei zweite und zwei dritte – das ist die diesjährige, herausragende Bilanz des Praktischen Leistungswettbewerbs. Dass dies so ist und sich der regionale Handwerkernachwuchs gegen 3000 Gesellen deutschlandweit (siehe Info) durchgesetzt hat, ist zum einen zwar ein Stück weit Zufall, und dennoch: „Wir sind stolz auf unsere Nachwuchshandwerker. Ihr Erfolg ist auch ein Zeichen für die hervorragende Ausbildung in den Handwerksbetrieben der Region“, sagt Carl-Ludwig Centner, Geschäftsführer der Handwerkskammer Trier und Abteilungsleiter Ausbildung.

Denn die jungen Leute zeigen einerseits ihr Talent und ihre Begabung in ihren Berufen, andererseits repräsentieren sie auch die Ausbildungsvielfalt des gesamten Handwerks: „Wir hoffen, dass sich mit dem Erfolg der jungen Leute auch das Image der Branche zum Positiven wandelt und mehr Jugendliche ihre Zukunft im Handwerk suchen“, sagt Centner.

Info So schnitt die Region ab (sas) Die sieben Bundessieger werden am Freitag, 24. Januar, um 15 Uhr bei einer Siegerfeier für den Praktischen Leistungswettbewerb des Handwerks in der Handwerkskammer Trier ausgezeichnet. Außerdem werden die Preisträger des Kreativ-Wettbewerbs „Die Gute Form“ geehrt. Er verlangt nicht nur eine exzellente Verarbeitung, sondern auch Ästhetik, Kreativität und ein besondere Maß an Begabung. Beim Praktischen Leistungswettbewerb sind in diesem Jahr insgesamt rund 3000 Gesellen zum Wettkampf angetreten. 850 Landessieger sind auf Bundesebene in 130 Wettbewerbsberufen gegeneinander gestartet. 264 von ihnen landeten schließlich auf den ersten drei Rängen: 120 auf dem ersten, 85 auf dem zweiten und 59 auf dem dritten Platz. Schon auf Landesebene erreichte die Region ein Medaillenregen: 14 mal Gold, neun Mal Silber und drei Mal Bronze kamen über gefertigte Arbeitsproben oder Gesellenstücke auf die Siegerplätze.

Einer, der seine Zukunft in der Herausforderung sucht, ist Deutschlands bester Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker. Philipp Daus aus Wittlich sagt selbst von sich: „Ich bin eher ein ruhiger Typ und habe gute Nerven. Und wenn ich mir etwas vorgenommen habe, ziehe ich es durch. Einfach machen!“ Und damit hat er auch im Finale zum Leistungswettbewerb gegen die besten Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker aus verschiedenen Bundesländern in Frankfurt gepunktet: Zwei Tage lang hatte er Zeit, um die Wettkampfaufgabe zu lösen: Nach einer Vorlage mussten die Gesellen den Ausschnitt eines Unterfahrschutzes am Heck eines LKW anfertigen. Daus war damit sogar zwei Stunden früher als seine Konkurrenten fertig. Und nicht nur das: Für seine Leistung erhielt der 20-Jährige die höchste Bewertung und kam als bundesweit Bester seines Faches auf das oberste Siegertreppchen.

Schon im Landesentscheid war Philipp Daus mit seinem Gesellenstück erfolgreich, mit „dem Ausschnitt eines LKW-Aufbaus mit Staukiste unter der Ladefläche“. Der Junghandwerker baut bei seiner Arbeit im MAN Modification Center in Wittlich LKW nach den Wünschen von Kunden um. Bei der Gesellenprüfung musste Philipp einen fiktiven Kundenauftrag erfüllen: den linken hinteren Ausschnitt eines LKW-Pritschenaufbaus inklusive Unterfahrschutz mit Rückleuchte und einer ausziehbaren Staukiste unter der Ladefläche anfertigen.

„Ich war als Kind viel an der frischen Luft und habe immer irgendwo geschraubt“, erzählt der Nachwuchshandwerker. „Mein Vater ist im GALA-Bau und der Straßenreinigung tätig, mein Großvater in der Landwirtschaft – da gab’s immer was zu basteln.“ Und das tut er nun auch in einer gewissen Form: Dächer tiefersetzen, einen Vierachser zum Fünfachser umbauen, Fahrerhäuser verlängern, Mannschaftskabinen auf das Fahrerhaus aufbauen, LKW zu Feuerwehrwagen oder für den Einsatz beim Technischen Hilfswerk umrüsten.

Privat setzt Deutschlands bester Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker auch mal ein ausgefallenes Projekt für sich selbst um. So hat er bereits einen Bauwagen umgebaut und ein ausgedientes 10 000-Liter-Weinfass zum Pool umfunktioniert. Derzeit hat er einen VW-Transporter in Arbeit, den er zum Campingbus umbaut. Wenn er damit fertig ist, will er auf Tour gehen. „Irgendwohin, einfach losfahren. Vielleicht ans Meer oder in die Berge.“ Auch beruflich will er weiterkommen – und schon bald seinen Meister machen.

Vom Implantat für einen einzelnen Zahn bis hin zum vollständigen künstlichen Gebiss: Früher oder später kommt jeder von uns mit der Arbeit eines Zahntechniker in Kontakt. Und hier sind alle auf exzellente Profis ihres Handwerks angewiesen. Für Lena Lamberty aus Wallersheim ist Zahntechnikerin DER Beruf schlechthin: „Nach der Besichtigung eines Zahntechnikerlabors wurde mir klar: Das ist ein spannender Beruf. Das will ich machen!“ Zum Beweis dafür ist sie nun Deutschlands beste Zahntechnikerin geworden.

Mit Handwerk wird sie schon als Kind groß: der Vater und Großvater Schreinermeister, der Onkel Kälte- und Elektroanlagenbauer. In der elterlichen Schreinerei ein Schränkchen bauen, ihren Vater zu Kunden begleiten – das gehörte schon früh zu Lenas Welt. Nach der mittleren Reife kam ihr ein Bürojob erst gar nicht in den Sinn.sagt die 20-Jährige. Sie fand eine Praktikumsstelle bei der Zahntechnik Steffes & Jung GmbH in Gerolstein und ließ sich danach dort ausbilden.

Heute, nach dreieinhalbjähriger Lehre, ist Lena von ihrem Ausbildungsbetrieb übernommen. Jetzt fertigt sie dort in der Edelmetallabteilung unter anderem Kronen und Brücken für die Patienten unterschiedlicher Zahnarztpraxen in ganz Deutschland an. Was ihr daran am meisten gefällt? „Die Abwechslung und Materialvielfalt“, sagt die junge Frau. Moderner Zahnersatz wird aus Kunststoff, Keramik und Edelmetall hergestellt. Gewandelt hat sich auch das Berufsbild. Ins Zahntechnikerhandwerk ist die Digitalisierung längst eingezogen. So stellt Lena Lamberty den Zahnersatz nicht ausschließlich von Hand her, sondern auch am PC. Das Programm simuliert die Prothese im Einsatz, inklusive Kieferbewegungen. Anschließend produziert eine computergesteuerte Fräse den Zahnersatz, den sie wiederum mit einem Feinschliff per Hand vollendet. Die Herausforderung: „Am Ende muss der Zahnersatz 1a sitzen“, sagt sie. Manchmal habe sie es mit „ganz schwierigen Kiefern“ zu tun, sagt sie und lacht. „Dann muss ich schon mal zaubern. Jeder Zahnersatz ist anders.“

Zahntechnikerin Lena Lamberty aus Wallersheim hat ein Gebiss konstruiert, das seinesgleichen in Deutschland sucht. Foto: Karl-Heinz Schwall

Wolfgang und Lena Lamberty aus Wallersheim. Foto: Handwerkskammer Trier