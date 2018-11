Mit Kind vom Studium in den Job

() Nach dem Studium den ersten richtigen Job zu finden, ist für Niemanden einfach. Wenn dann noch Familienzeiten und der neue Beruf miteinander vereinbart werden sollen, wird die Situation noch komplexer.

Beratung und Unterstützung sind daher wichtig. Für Studierende mit Kindern gibt es daher am Montag, 12. November, zwischen 9 und 15 Uhr ein spezielles Beratungsangebot im Career Service der Universität Trier. Hanna Theresa Kunze, Beauftrage für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Trier, klärt in Einzelgesprächen, wie Kinder und mögliche Studienpausen in den Bewerbungsunterlagen erfasst werden können, wie familienfreundliche Arbeitgeber gefunden werden und wie im Vorstellungsgespräch mit der Elternschaft gepunktet werden kann. Das Beratungsangebot ist kostenlos. Terminvereinbarung per Mail an Trier.BCA@Arbeitsagentur.de. Zum Termin sollten aktuelle Bewerbungsunterlagen mitgebracht werden.