Verband Mittelständler wollen trotz Terrors in Israel bleiben

„Ich habe keinerlei Anzeichen dafür, dass sich die mittelständischen Unternehmen, die sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten in der Tech- und Innovationshochburg Israel angesiedelt haben, ihre Präsenz in Frage stellen“, sagte Andrea Frahm, BVMW-Repräsentantin in Tel Aviv und Leiterin des Israel-Büros der Helmholtz Gemeinschaft deutscher Forschungszentren. Zwar stünden Israel und die Welt nach dem „barbarischen Angriff der Hamas-Terroristen“ unter Schock, gleichzeitig sei eine große Solidarität zu spüren und ein Gefühl, dass man gerade in schweren Zeiten zusammenhalten müsse, sagte sie.