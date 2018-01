später lesen Studie Mittelstand plant mehr Investitionen und neue Jobs FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Gut jedes dritte mittelständische Unternehmen in Deutschland will einer Studie zufolge in den kommenden Monaten mehr Geld investieren und neue Mitarbeiter einstellen. dpa