Börse in Frankfurt : Moderate Gewinne im Dax nach robusten Konjunkturnachrichten

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt hat sich nach seinen Vortagesverlusten wieder etwas berappelt. Der Leitindex Dax profitierte am Mittwoch von robusten Konjunkturdaten und rückte um 0,33 Prozent auf 12.924,25 Punkte vor.

Die Anzeichen für eine Erholung der hiesigen Industrie nach dem Einbruch in der Corona-Krise mehren sich, wie der Anstieg des Auftragsbestandes zeigte.

Gedämpft wurde die Stimmung derweil durch die steigende Zahl an Corona-Neuinfektionen. Das Robert Koch-Institut hat in Deutschland mit 1510 neuen Fällen die höchste Zahl an Neuinfektionen seit mehr als drei Monaten registriert.