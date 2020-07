Börse in Frankfurt : Mögliches US-Konjunkturprogramm stützt Dax

Frankfurt/Main Gestiegene Chancen auf ein weiteres US-Konjunkturprogramm zur Bekämpfung der Corona-Folgen haben den deutschen Aktienmarkt am Dienstag gestützt.

Nach der Stagnation zum Wochenbeginn legte der Dax in der ersten Stunde nach dem Start um 0,23 Prozent auf 12.867,94 Zähler zu, dämmte damit sein anfänglich noch etwas kräftigeres Plus aber etwas ein.

Bevor in der zweiten Wochenhälfte die Berichtssaison richtig heiß läuft, gab es an diesem Dienstag Quartalszahlen des Dax-Kandidaten Delivery Hero. Der Essenslieferdienst schraubte dank seines starken Wachstums in der Corona-Krise die Prognosen für das Gesamtjahr in die Höhe. Die Titel legten um 2,8 Prozent zu und beeinflussten auch die Anteile des Kochboxenversenders Hellofresh, die sich um gut drei Prozent verteuerten.