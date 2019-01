Tourismus im Land bis Oktober insgesamt mit Besucher- und Übernachtungsplus.

() Die rheinland-pfälzischen Tourismusbetriebe verzeichneten von Januar bis Oktober 2018 gegenüber dem Vorjahreszeitraum einen Anstieg der Gäste- und Übernachtungszahlen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Bad Ems übernachteten 8,81 Millionen Gäste im Land, das waren 1,8 Prozent mehr als in der Zeit von Januar bis Oktober des Vorjahres. Die Zahl der Übernachtungen stieg ebenfalls, und zwar um 1,5 Prozent auf 22,87 Millionen.

Vier der neun Tourismusregionen verzeichneten Zunahmen, wobei die beiden Gebiete mit dem höchsten Gäste- und Übernachtungsaufkommen auch auf die größten Zuwächse kamen. In der Pfalz stieg die Zahl der Gäste am stärksten: um 5,2 und die der Übernachtungen um fünf Prozent. An Mosel und Saar betrugen die Zuwächse bei den Gästen immerhin 4,4 und bei den Übernachtungen 3,6 Prozent.

Das Rheintal und die Region Westerwald-Lahn verbuchten ebenfalls höhere Werte als im Vorjahr. In den übrigen Regionen des Landes wie etwa in der Eifel (-0,4/-1,5) und im Hunsrück (-0,9/-1,0) war das Tourismusaufkommen niedriger als in den ersten zehn Monaten des Vorjahres. Im Naheland gingen die Werte mit minus 9,3 und minus 7,3 deutlich zurück.

Sieben der elf touristischen Betriebsarten konnten von Übernachtungszuwächsen profitieren, wobei die Camping- und Reisemobilplätze mit einem Zuwachs von 7,7 Prozent vorne lagen.

Dahinter folgten Hotels garnis mit einem Übernachtungsplus von 7,1 Prozent. Eine negative Bilanz wiesen hingegen Gasthöfe, Ferienzentren, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken sowie Privatquartiere auf. Beim Gästeaufkommen verbuchten ebenfalls sieben der elf Betriebsarten Zuwächse gegenüber Januar bis Oktober 2017. Mit einem Plus von 8,1 Prozent lagen auch hier die Camping- und Reisemobilplätze vor den Hotels garnis (plus 6,1 Prozent).

In den ersten zehn Monaten besuchten 6,92 Millionen Gäste aus dem deutschen Inland Rheinland-Pfalz (plus 1,8 Prozent). Die Zahl ihrer Übernachtungen stieg um 1,6 Prozent und belief sich auf 17,56 Millionen. Aus dem Ausland kamen 1,9 Millionen Besucherinnen und Besucher (plus 1,9 Prozent), die 5,31 Millionen Übernachtungen buchten (plus 1,1 Prozent), allen voran Niederländer, gefolgt von Belgiern, US-Amerikanern und Briten.