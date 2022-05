Energielieferungen : Moskaus Sanktionen weiter ohne Auswirkung auf Gasversorgung

Bonn Ehemalige Gazprom-Germania-Unternehmen bekommen seit Kurzem kein Erdgas mehr von ihrem einstigen Mutterkonzern. Die Gasversorgung in Deutschland bleibt dennoch stabil, sagt die Bundesnetzagentur.

Der Gas-Großhandelspreis ging nach einem Anstieg am Donnerstag am Freitag wieder zurück. Am Nachmittag kostete im Juni zu lieferndes Erdgas am niederländischen Handelsplatz TTF pro Megawattstunde 102 Euro nach 106,7 Euro am Vortag.