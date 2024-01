Transport Nach Sternfahrt: Kommission für Straßengüterverkehr kommt

Die Branche beklagt zudem fehlende Rahmenbedingungen um den Transportverkehr klimafreundlich umzustellen. Wissing sicherte den Logistikern zu, an ihrer Seite zu stehen. So würden mit beschleunigten Verfahren Engstellen an Autobahnen beseitigt und in ein Ladenetz für Elektro-Lkw investiert.