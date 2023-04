Außenhandel „Nearshoring“: Die Welt rückt wieder enger zusammen

In Mexiko wird es langsam eng: Zuletzt meldeten die Industrieparks eine Auslastung von 97,5 Prozent. Rund 400 Unternehmen haben laut Außenminister Marcelo Ebrard Interesse gezeigt, sich demnächst in Mexiko anzusiedeln. Zuletzt kündigte Tesla den Bau eines neuen Gigawerks nahe der nördlichen Industriemetropole Monterrey an. BMW will ab 2027 in seinem Werk in San Luis Potosí vollelektrische Autos bauen und investiert in das Projekt 800 Millionen Euro. Die ausländischen Direktinvestitionen in Mexiko stiegen 2022 um zwölf Prozent auf 35,3 Milliarden US-Dollar, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte.