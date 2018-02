später lesen Düsseldorf Nestlé bei Edeka bald ausverkauft Teilen

Erneut versuchen Handelskonzerne ihre Macht gegenüber einem wichtigen Lieferanten zu zeigen: Es trifft nun den weltgrößten Konsumgüterkonzern Nestlé: Der europäische Einkaufsverbund Agecore bestellt 160 Produkte des Herstellers mit Marken wie Maggi, Thomy und Nescafé oder San Pelegrino seit einigen Tagen nicht mehr nach. Er will so laut "Lebensmittelzeitung" bessere Konditionen erzwingen. Es geht um ein Einkaufsvolumen von rund zwei Milliarden Euro in Europa, mehr als zehn Prozent des Nestlé-Umsatzes in Europa. Reinhard Kowalewsky