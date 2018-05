später lesen Serie Netflix-Serie "Love": So arm an Liebe Teilen

Serie Dass die Netflix-Serie "Love" eine Liebesgeschichte erzählt, ist leicht zu erraten. Wer jedoch an Kitsch denkt, liegt falsch. Die beiden Protagonisten in den Mittdreißigern könnten nicht schlechter zueinander passen. Gus ist ein blasser, freundlicher Nerd. Mickey ist attraktiv, eloquent, aber emotional ausgezehrt und suchtaffin. Gemeinsam ist ihnen ihre Einsamkeit unter den Hollywood Hills. Was rosa-rot mit einer Tankstellenbegegnung beginnt, bahnt sich seinen Weg durch eine Realität, die romantische Liebe im Kern unmöglich macht.