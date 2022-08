Energiekrise : Netzagentur: Volle Gasspeicher allein reichen noch nicht

Berlin Die Gasspeicher in Deutschland sind derzeit zu knapp 78 Prozent gefüllt. Man könne sich nicht allein auf die Speicher verlassen, sagt Netzagenturchef Müller - und verweist auf Putin.

Lagebericht #Bundesnetzagentur 18.08.22 (13 Uhr): - #Gasversorgung in 🇩🇪 im Moment stabil. - Aktuelle Speicher-Füllstände: 77,79 %, Rehden 57,23%. - Gasflüsse aus der Nord Stream 1 derzeit bei etwa 20% der Maximalleistung. Details im Bericht: https://t.co/sWe38vzRxx @BMWK pic.twitter.com/YbZfiaCsw2

Man könne sich nicht allein auf die Speicher verlassen, sagte Müller am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“. „Die alleine würden uns nicht durch einen Winter durchtragen, wenn es besonders kalt wird oder Putin das Gas komplett abdrehen sollte“, betonte Müller mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Aktuell sind die Gasspeicher zu knapp 78 Prozent gefüllt. Laut Verordnung sollten es am 1. September mindestens 75 Prozent, am 1. Oktober mindestens 85 Prozent und am 1. November mindestens 95 Prozent sein. Müller verglich die Speicherung mit dem Aufpumpen eines Fahrradreifens. Die ersten Prozent seien die leichtesten. 85 und 95 Prozent zu erreichen, sei dann physikalisch anstrengender.