Börse in Frankfurt Neuauflage des Nafta-Abkommens treibt Dax an FOTO: Boris Roessler

Der Durchbruch im nordamerikanischen Handelsstreit hat den deutschen Aktienmarkt am Montag beflügelt. So stieg der Leitindex Dax bis zum frühen Nachmittag um 0,84 Prozent auf 12.349,15 Punkte. Am Freitag hatte Italiens Schuldenpolitik noch die Anleger vergrault. dpa