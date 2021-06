Touristikkonzern : Neue Betriebsvereinbarung für mobiles Arbeiten bei Tui

Hannover Mitarbeiter des Konzerns Tui in Deutschland können künftig ihren Arbeitsort frei wählen. Betriebsrat und Management beschlossen dazu gemeinsame Rahmenrichtlinien

Betriebsrat und Management beschlossen dazu gemeinsame Rahmenrichtlinien, wie es aus der Mitarbeitervertretung hieß. So sollen Kolleginnen und Kollegen in Deutschland ihren Arbeitsort künftig frei wählen können. Tui übernimmt zudem die technische Ausstattung. Es gehe um eine möglichst breite Zulassung „hybrider Arbeitsformen“, bei denen sich dezentrale Tätigkeiten und persönliche Treffen ergänzen.

„Viele Tui-Beschäftigte wünschen sich die Möglichkeit, ihren Arbeitsort selbstständig zu wählen und flexibel zu arbeiten“, so Betriebsratschef Frank Jakobi. Die Vereinbarung sei „ein wichtiger Baustein auf dem Weg in eine moderne, digitale Arbeitswelt“.

Die zunehmende Ausrichtung auf hybrides Arbeiten spiegelt sich in dem geplanten neuen Konzernsitz in Hannover wider. Das Unternehmen hatte Ende Mai erklärt, viele Büros aus verschiedenen Einheiten rund um einen „Tui-Campus“ am alten Tui-Deutschland-Sitz zusammenlegen zu wollen. Dabei entstehen offene Arbeitsflächen und Gemeinschaftszonen.