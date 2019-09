Börse in Frankfurt : Neue Geldflut der EZB treibt Dax über 12.400 Punkte

Frankfurt/Main Umfangreiche geldpolitische Lockerungen der Europäischen Zentralbank (EZB) haben am Donnerstag den Dax über die Hürde von 12.400 Punkten getrieben. Damit setzte der Leitindex seine Rally der vergangenen drei Wochen fort.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,55 Prozent am Mittwoch auf minus 0,58 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,14 Prozent auf 146,40 Punkte. Der Bund-Future kletterte um 0,73 Prozent auf 175,42 Punkte. Der Eurokurs gab nach und sank am frühen Nachmittag auf 1,094 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1003 Dollar festgesetzt.