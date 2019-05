später lesen Insolvenzverfahren Neue Krise bei TV-Hersteller Loewe Teilen

Wenige Jahre nach einer schweren Krise steckt der Fernsehhersteller Loewe erneut in finanziellen Schwierigkeiten. Das Unternehmen im oberfränkischen Kronach hat nach 2013 zum zweiten Mal ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt, wie aus einer an mehrere Medien verschickten Mitteilung hervorging. dpa