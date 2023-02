Elektromobilität : Neuzulassungen von Elektroautos brechen ein

Berlin Die Förderprämien für Elektroautos sind gesunken - und nun auch die Zahl der Neuzulassungen. Die Branche gibt sich unsicher: Kommt die Dynamik auf dem E-Auto-Markt zurück?

Das Beratungsunternehmen EY bezeichnete die sehr hohen Zulassungszahlen im Dezember dementsprechend als „regelrechtes Feuerwerk an Last-Minute-Neuzulassungen in diesem Segment“. „Diese vorgezogenen Neuwagenkäufe fehlen jetzt natürlich“, hieß es am Freitag in einer Analyse des Unternehmens.