Fragen & Antworten : Nie mehr 1000 Prozent plus? EU aktiviert Gaspreisdeckel

Nie mehr 1000 Prozent plus? EU aktiviert Gaspreisdeckel

Technische Anlagen zur Verdichtung von Erdgas auf dem Gelände des Erdgasspeichers Rehden in Niedersachsen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Brüssel Kaum ein EU-Projekt hat zuletzt so viel Streit verursacht wie der europäische Gaspreisdeckel. Nun kann das Instrument endlich genutzt werden. Fragt sich nur, ob es jemals dazu kommt.

Mal eben 1000 Prozent mehr: Infolge von Russlands Krieg gegen die Ukraine kam es in Europa im vergangenen Jahr zu einem drastischen Anstieg der Großhandelspreise für Erdgas mit noch heute spürbaren Folgen für Verbraucher und Wirtschaft. Die Wiederholung einer solchen Situation soll ab sofort ein flexibler EU-Preisdeckel verhindern. Seit Mitternacht ist das von der Bundesregierung monatelang abgelehnte System aktiviert. Kann es funktionieren?

Worum geht es?

Der sogenannte Marktkorrekturmechanismus soll Bürger und Wirtschaft vor überhöhten Preisen schützen. Konkret geht es darum, zu verhindern, dass die Großhandelspreise für Gas in der EU über längere Zeit deutlich über den Weltmarktpreisen liegen. Die EU-Verordnung zu dem sogenannten Korrekturmechanismus trat bereits am 1. Februar in Kraft. Eine Aktivierung ist allerdings erst seit heute möglich.