später lesen Konsumenten-Studie Nielsen: Deutsche gehen seltener einkaufen FOTO: Caroline Seidel FOTO: Caroline Seidel Teilen

Twittern

Teilen



Die Deutschen gehen immer seltener zum Einkaufen in den Supermarkt, zum Discounter oder in Drogeriemärkte. Dennoch geben sie mehr Geld für Lebensmittel, Zahnpasta und Co. aus. Das geht aus der aktuellen Konsumenten-Studie des Marktforschungsunternehmens Nielsen hervor. dpa