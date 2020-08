Arbeitsmarkt : Ausbildung jetzt: Last minute in die Lehre

Ausbildung jetzt: Last minute in die Lehre

Trier Auch wenn mit dem 1. August der Startschuss für das neue Ausbildungsjahr gefallen ist, so können junge Leute auch jetzt noch eine Lehrstelle finden und annehmen: Rund 1800 Stellen sind unbesetzt.

Auf Seiten der Jugendlichen sind noch immer 690 unversorgt. Heribert Wilhelmi, Chef der Trierer Arbeitsagentur rät daher, Kontakt zur Berufsberatung der Agentur für Arbeit Trier aufzunehmen: „Dort können der passende Ausbildungsberuf und die passende Stelle ermittelt werden.“ Und Isabell Juchem ergänzt: „Da durch die Corona-Pandemie der Einstellungsprozess vieler Betriebe ausgesetzt war, läuft derzeit die Vermittlung von Lehrstellen immer noch auf Hochtouren.“ Bis in den Herbst hinein gebe es deshalb gute Chancen, in den Traumberuf noch einsteigen zu können. „Die Jugendlichen sollten sich nicht kirre machen lassen.“

„Wer in diesem Jahr noch in die Ausbildung starten möchte, hat gute Chancen“, sagt Carl-Ludwig Centner, Geschäftsführer der Handwerkskammer Trier. Er rechne weiter damit, dass es noch einige „Umschwenker“ geben werde, die in den kommenden Wochen von der Schule Richtung Ausbildung wechselten.

Schneider sieht in der ausgefallenen Berufsorientierung in den Schulen und den fehlenden Ausbildungsmessen mit vormals mehreren hundert Teilnehmern die Hauptgründe für die Rückgänge. „Bei Schülern und auch Eltern herrscht eine große Unsicherheit. Schüler verbleiben im sogenannten Übergangsbereich, wiederholen teilweise Klassen freiwillig, um länger im schulischen System bleiben zu können oder ziehen doch das Studium vor, obwohl das nicht ihre erste Wahl gewesen ist“, ist der IHK-Geschäftsführer überzeugt.

Weil die Corona-Pandemie den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt durcheinandergewirbelt hat, haben sich die Agentur für Arbeit und die Kammern nun vor allem für eine digitale Nachvermittlung entschieden. Die Agentur für Arbeit Trier hat die Info- und Ausbildungsmesse „Future – Blick in deine Zukunft geht online!“ am 8. Oktober als virtuelle Ausbildungsmesse für die Region Trier konzipiert. Die Arbeitgeber profitieren dabei vom kostenlosen Messeauftritt auf der Plattform, die Jugendlichen können unkompliziert mit den Betrieben ins Gespräch zu kommen.

Unter dem Dach der Initiative Region Trier betonen IHK, HWK und Agentur für Arbeit Trier das Ausbildungsengagement und versuchen, mit der Kampagne „Ausbildung kennt keine Auszeit“ alle, die an der Suche nach Ausbildungsplätzen beteiligt sind, zusammenzubringen. In der dritten Phase vom 1. September an werden online über eine App Unternehmen und Ausbildungsplatzsuchende virtuell zusammengebracht. Den Abschluss dieser Phase bietet der „Matching-Day“ am 2. Oktober. Für diesen Tag können Kurz-Bewerbungsgespräche per Video- Chat vereinbart werden.