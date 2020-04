Angeschlagene Fluggesellschaft : Noch keine Einigung zu Lufthansa-Rettung

Berlin/Frankfurt Die Lufthansa schafft es nach eigenen Angaben nicht aus einer Kraft aus der Corona-Krise und ruft nach Hilfe vom Staat. Der milliardenschwere Rettungsschirm lässt noch auf sich warten.

In den Verhandlungen um mögliche Staatshilfen für die Lufthansa gibt es noch keine Einigung, hieß es in der Bundesregierung.

Am Morgen war der Kurs der Lufthansa-Aktie zu Handelsbeginn deutlich gestiegen. Grund ist ein Bericht des Online-Wirtschaftsmagazins „Business Insider“ über eine angebliche Einigung auf Arbeitsebene. Danach werde die Bundesrepublik rund neun Milliarden Euro in den in der Corona-Krise schwer angeschlagenen Konzern pumpen. Ein Konzernsprecher wollte den Bericht am Morgen nicht kommentieren.