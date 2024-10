Flächenländer vorn Noch mal mehr Autos auf deutschen Straßen

Die Zahlen zeigen deutliche regionale Unterschiede. So gibt es in den Stadtstaaten Berlin (329), Hamburg (426) und Bremen (435) verhältnismäßig wenig Autos pro 1000 Einwohner. Dort sind die Nahverkehrsnetze gut ausgebaut und nicht jeder Mensch will ein eigenes Auto besitzen. Berlin ist auch das einzige Bundesland, in dem die Autodichte seit 2014 zurückgegangen ist.