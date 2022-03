Dieselpreis : Nord- und Ostseefischer bleiben in Häfen

Nord- und Ostseefischer bleiben in Häfen

Kutter in Greetsiel: Angesichts der hohen Spritpreise bleiben die meisten Krabbenfischer erst einmal im Hafen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hamburg/Büsum Der Preis für Schiffsdiesel ist so stark gestiegen, dass sich Fangfahrten für deutsche Fischer nicht mehr lohnen. Die Kutter verlassen vorerst die Häfen nicht. Der Fischerei-Verband fordert schnelle Hilfe.

Wegen des hohen Dieselpreises bleiben zurzeit viele deutsche Fischer an Nord- und Ostsee mit ihren Kuttern in den Häfen. Der Betrieb ruht weitgehend, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei mehreren Fischereigenossenschaften ergab.

Wegen des Ukraine-Krieges habe sich der Preis für den weitgehend steuer- und zollfreien Schiffsdiesel in den vergangenen Wochen verdoppelt, berichtete der Deutsche Fischerei-Verband am Dienstag in Hamburg.