Batteriehersteller Northvolt: Wir brauchen die Fabrik in Heide

Der kriselnde Batteriehersteller Northvolt hat im Wirtschaftsausschuss des Landtags ein klares Bekenntnis zum Bau der Batteriefabrik in Schleswig-Holstein abgegeben. „Wir brauchen diese Fabrik in Heide“, sagte Northvolts Deutschlandchef Christofer Haux. „Heide ist und bleibt ein Grundpfeiler in unserer Expansion.“ Haux war per Video aus Schweden zugeschaltet.