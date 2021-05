Stromautobahn : Norwegen und Deutschland jetzt mit Stromkabel verbunden

Gleichstrom-Erdkabel der Stromtrasse „Nordlink“ laufen in der Nähe von Büsum aus dem Erdreich zu einer sogenannten „Muffenstation“. Foto: Carsten Rehder/dpa

Wilster Deutschlands Windstrom muss vom Norden in den Süden, um Strom aus Kohle- und Atomkraftwerken zu ersetzen. Der dafür nötige Ausbau verläuft bisweilen holprig. Nun ist ein erster Meilenstein geschafft.

Zudem dürften durch den immer breiteren Mix an erneuerbaren Energien und den milliardenschweren Ausbau der Stromnetze in Europa langfristig die Strompreise sinken - zum Vorteil der Verbraucher in Privathaushalten und Industrie.