Börse in Frankfurt : Notenbank-Entscheidungen - Aktienanleger halten sich zurück

Frankfurt/Main Vor den anstehenden Zinsentscheidungen großer Notenbanken ist der Dax vor sich hin gedümpelt. Der deutsche Leitindex bewegte sich kaum und notierte am Mittag geringfügig tiefer bei 15.115,75 Punkten.

Am Abend nach dem Ende des Xetra-Handels gibt die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt, gefolgt von der Europäischen Zentralbank und der Bank of England am Donnerstag. Die Signale stehen auf weitere Zinserhöhungen angesichts einer unverändert hohen Inflation und eines starken Arbeitsmarktes in den USA.