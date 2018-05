später lesen Düsseldorf NRW sucht europaweit nach Westspiel-Käufer Teilen

Die Landesregierung will den Verkauf der Westspiel-Gruppe europaweit ausschreiben. Das kündigte NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) gestern im Finanzausschuss an. Zuvor müsse das Kabinett am 8. Mai noch einen Grundsatzbeschluss zum geplanten Verkauf fassen.