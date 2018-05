später lesen Düsseldorf NRW will alle Westspiel-Casinos privatisieren Teilen

Die Landesregierung bereitet die Privatisierung der Westspiel-Gruppe vor. Das bestätigte das NRW-Finanzministerium gestern auf Anfrage unserer Redaktion. Die landeseigene Westspielgruppe betreibt in NRW vier Spielcasinos: in Duisburg, Aachen, Dortmund-Hohensyburg und Bad Oeynhausen. Die Gruppe beschäftigt 1026 Mitarbeiter. "In einem im Umbruch begriffenen Glücksspielumfeld steht auch der Betrieb von Casinos durch die Förderbank des Landes Nordrhein-Westfalen zur Diskussion", so das Finanzministerium. Offiziell firmiert die Westspielgrupe als Tochter der landeseigenen NRW.Bank. Thomas Reisener