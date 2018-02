später lesen Bonn NRW will besseren Schutz gegen Cyberattacken Teilen

Nach Hessen und Rheinland-Pfalz hat auch NRW eine Vereinbarung mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) geschlossen, um Behörden und Unternehmen künftig besser vor Cyberangriffen zu schützen. Unter anderem geht es um Aus- und Fortbildungen sowie IT-Management in Krisenfällen. "Die Lage ist sehr ernst", sagte BSI-Präsident Arne Schönbohm. Es gebe Millionen von Schadprogrammen und jeden Tag identifiziere man etwa 280.000 neue. Auch NRW sei schon Ziel von Cyberangriffen gewesen. Schönbohm erinnerte an eine Attacke auf ein Krankenhaus in Neuss. Die Klinik musste 2016 zeitweise die Systeme runterfahren, weil sich ein Computervirus eingeschleust hatte. Das hochmoderne Krankenhaus arbeitete plötzlich wie vor 30 Jahren.