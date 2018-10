NRW-Forderung: Schneller Geld bei Flugverspätung

Auf dem Luftverkehrsgipfel am Freitag in Hamburg sollen Ideen diskutiert werden, wie Verspätungen und Flugausfälle endlich wieder runtergehen. NRW-Ministerpräsident Laschet (CDU) hat eine pfiffige Idee: Die Airlines sollen schneller Entschädigungen zahlen. Das schreckt ab. Und er drängt auf realistischere Flugpläne.

(rky) Das Land NRW will auf dem Luftverkehrsgipfel an diesem Freitag vorschlagen, dass Passagiere von verspäteten Flügen viel einfacher eine Entschädigung erhalten. Dies erklärt Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gegenüber unserer Redaktion. Airlines sollten ihre Passagiere so unbürokratisch entschädigen wie die Bahn. Laschet: „Es muss Schluss sein mit dem monatelangen Papierkrieg, der dazu noch unsere Gerichte belastet. Nach EU-Recht ist ein Flug mit einer Verspätung von mehr als drei Stunden wie eine Annullierung zu behandeln. Ersatzansprüche bei solch einer Verspätung oder Ausfall des Flugs direkt bei Vorlage des Flugtickets erstatten – warum soll dieser Service unmöglich sein?“

Laschet fordert, die Politik müsse die Airlines „stärker in die Pflicht nehmen“: „Verlässliche Flugpläne müssen wieder eine Selbstverständlichkeit werden. Denn davon profitieren alle: Reisende, Fluggesellschaften und Anwohner im Bereich von Flughäfen. Realistische Umlaufzeiten und mehr Ersatzmaschinen und -Crews könnten helfen.“

Der Ministerpräsident fordert, bessere Sicherheitssysteme an den Flughäfen einzuführen. Der Airport Köln-Bonn habe mit Easy Security „ein solches System mit großem Erfolg getestet“. Laschet: „Das sollte Ansporn für den Bund sein, solche Neuerungen zügig umzusetzen.“

Laschet berichtet, den Gipfel hätte er schon im August mit dem ersten Bürgermeister der Stadt Hamburg, Peter Tschentscher (SPD), als „Gipfel aller Akteure“ verabredet. Jetzt freue er sich, dass Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) „ebenfalls daran teilnimmt“. Ihm sei das Thema Luftverkehr sehr wichtig, so Laschet, weil er das den vielen Urlaubern aus NRW als bevölkerungsreichstem Bundesland und auch der hiesigen Wirtschaft schuldig sei.

CDU und FDP im NRW-Landtag haben derweil eine Idee entwickelt, wie Passagiere Entschädigungen einfacher erhalten: Das Land solle die Verbraucherzentralen dabei unterstützen, eine App zum Beantragen einer Entschädigung zu entwickeln. In einem zusätzlichen „Pünktlichkeitsportal“ sollten Verspätungen und Annulierungen über längere Zeit gesammelt werden, damit Reisende im Fall des Falles nachträglich leicht herausfinden können, ob ihr Flug wirklich mehr als drei Stunden Verspätung hatte.