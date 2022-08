Studie : Nur wenige Menschen ziehen Handwerksberuf in Betracht

Frankfurt/Main Ob beim Einbau von Wärmepumpen, dem klimaeffizienten Sanieren von Wohnungen oder Hausbau: Handwerker hierzulande sind meist schwer zu bekommen. Andere Laufbahnen erscheinen häufig verlockender.

In Deutschland ziehen im internationalen Vergleich nur relativ wenige Menschen einen Handwerksberuf in Betracht. Die Branche wird hierzulande vor allem hinsichtlich Gehaltschancen schlechter betrachtet als in anderen Ländern, heißt es in einer repräsentativen Studie des US-Mischkonzerns 3M. Nur 10 Prozent der Befragten sind in Deutschland in einem Handwerksberuf tätig und 18 weitere Prozent haben jemals über eine Laufbahn in der Branche nachgedacht, zeigt das Papier. Das ist demnach der niedrigste Wert aller 17 untersuchten Länder.