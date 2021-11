„Dieselgate“ : Oberstes US-Gericht lässt VW in Verfahren abblitzen

Oberstes US-Gericht lässt VW in Verfahren abblitzen

Washington Volkswagen wollte zwei ausstehende Verfahren im „Dieselgate“-Skandal von den Supreme Court bringen. Dieser hat die Anträge ohne Begründung abgewiesen.

Der Supreme Court wies die VW-Anträge zur Überprüfung der Fälle am Montag in Washington ohne Begründung ab. Der deutsche Autokonzern hatte gehofft, Entscheidungen aus unteren Instanzen höchstrichterlich kippen lassen und so mögliche weitere Strafen abwenden zu können.