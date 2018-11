später lesen Italien schwächelt OECD senkt Konjunkturprognose für Deutschland FOTO: Britta Pedersen FOTO: Britta Pedersen Teilen

In Deutschland dürfte der Aufschwung in den kommenden Jahren spürbar an Schwung verlieren. In ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ihre Wachstumsprognose gesenkt. dpa