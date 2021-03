Bund-Länder-Gipfel : Ökonomen und Verbände kritisieren Corona-Beschlüsse

Eine Frau schiebt ihr Fahrrad durch die wenig belebte Fußgängerzone in Oldenburg. Angesichts stark steigender Infektionszahlen wird der Lockdown in Deutschland verlängert. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Berlin Angesichts der neuen Corona-Beschlüsse stößt der Kurs von Bund und Ländern überwiegend auf Kritik. Unklar ist noch, wieviel genau der Oster-Lockdown der deutschen Wirtschaft kostet.

Unklar ist, welche Kosten die Beschlüsse verursachen. Sollte der Gründonnerstag wie ein Feiertag behandelt werden, an dem auch die Bänder in Fabriken stillstehen, geht das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) von sieben Milliarden Euro aus.

Bund und Länder hatten sich Anfang März auf Öffnungen verständigt, obwohl viele Wissenschaftler schon damals vor einer dritten Infektionswelle warnten. In der Nacht zum Dienstag verständigten sie sich dann darauf, das öffentliche, private und wirtschaftliche Leben über Ostern weitgehend herunterzufahren und den bestehenden Lockdown vorerst bis zum 18. April zu verlängern.

Kanzlerin Angela Merkel hatte in der Nacht über den fünftägigen, verschärften Oster-Lockdown gesagt: „Die Regelung wird analog zu Sonn- und Feiertagen sein, sage ich jetzt einmal.“ Allerdings soll der Lebensmitteleinzelhandel am Karsamstag öffnen dürfen. Normalerweise sind in Deutschland Karfreitag und Ostermontag bundeseinheitliche Feiertage.