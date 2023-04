Börse in Frankfurt Ölpreisanstieg bremst Dax

Frankfurt/Main · Der Anstieg der Ölpreise hat den Dax zum Auftakt in das zweite Quartal zunächst gebremst. Nach einer starken letzten Märzwoche kam das deutsche Börsenbarometer in den ersten Handelsminuten am Montag mit plus 0,06 Prozent auf 15.638,54 Punkte kaum vom Fleck.

03.04.2023, 09:28 Uhr

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es um 0,28 Prozent auf 27.585,61 Zähler nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um moderate 0,13 Prozent auf 4320,46 Punkte zu. Im Fokus steht zu Beginn der verkürzten Osterwoche der Ölmarkt, nachdem die Öl-Allianz Opec+ überraschend eine Drosselung der Förderung angekündigt hatte. © dpa-infocom, dpa:230403-99-191249/2

(dpa)